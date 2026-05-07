Poder Judicial: declaran infundado pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

Andina/Eddy Ramos

Lima 8 May. (ANDINA) -

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la apelación de la Fiscalía para que se imponga detención preliminar a Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La medida restrictiva se solicitó en el marco de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la organización de las elecciones del 12 de abril.

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En la resolución de la sala, además, se desestima el requerimiento fiscal para ellevantamiento del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de geolocalización, en contra del exfuncionario.

Los términos de la resolución alcanzan también a los coinvestigados José Samamé Blas, Juan Phang Sánchez y Juan Alvarado Pfuyo.

El Estudio Arbizu y Gamarra, encargado de la defensa de Corvetto Salinas, indicó que laSala Penal de Apelacionesrechazó ladetención preliminartras considerar que no existen elementos que acrediten riesgo de fuga u obstaculización por parte del exjefe de ONPE y, además,"valoró su disposición de sometimiento al proceso y colaboración con las diligencias".

APiero Corvettose le investiga por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Los hechos están relacionados con lademora en la entrega del material electoralen el marco de lasElecciones Generales 2026y la contratación de la empresa Gálaga para la distribución de dicho material.