Poder Judicial: Dictan 12 meses de prisión preventiva por caso Colcabamba

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera Colcabamba-Ayacucho, el pasado 25 de abril.

También se les imputa el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes.

La medida se consiguió luego de casi 24 horas consecutivas de sustentación en audiencia. Con ello, se asegura la presencia de los imputados mientras continúan las indagaciones para esclarecer lo sucedido, informó el Ministerio Público.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro, sustentó en audiencia su pedido de 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados.

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