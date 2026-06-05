Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció que la institución actualizará el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental y lo entregará al papa León XIV durante una eventual visita al Perú o, de no concretarse, mediante envío directo.

El anuncio fue realizado durante la inauguración del II Congreso Nacional e Internacional de Derecho Ambiental, organizado por la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Científica del Sur, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.

“El importante documento lo vamos actualizar y entregaremos, también, de manera directa al Papa León XIV con motivo de su visita si es que esta se concreta o, en caso contrario, enviárselo”, afirmó la magistrada.

La presidenta del Poder Judicial recordó que el pacto fue suscrito en 2018 durante el I Congreso de Justicia Ambiental realizado en Puerto Maldonado y entregado al entonces papa Francisco por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo.

“La suscripción del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, en el 2018, reafirmó el compromiso institucional con el acceso a la justicia social y ambiental, la protección de los derechos fundamentales y una respuesta más eficaz frente a los conflictos ambientales”, explicó.

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