Andina/Eddy Ramos

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Poder Judicial (PJ) expresó sus condolencias por el fallecimiento del juez superior Galileo Galilei Mendoza Calderón, de la Corte Superior de Huaura, fallecido en un accidente de tránsito ocurrido en Barranca donde, además, fallecieron otras seis personas.

"El Poder Judicial expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del juez superior Galileo Galilei Mendoza Calderón y acompaña en este difícil momento a sus familiares, amigos y colegas. Su vocación de servicio y compromiso con la justicia permanecerán en la memoria de nuestra institución", expresó el mediante su cuenta en la plataforma X.

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Asimismo, destacó que el fallecido magistrado era un reconocido juez de investigación preparatoria de la referida corte superior e integrante de la Sala Penal de Apelaciones Permanente de Huaura.

Por su lado, la Corte Superior de Justicia de Huaura reafirmó, mediante un comunicado, su profundo reconocimiento a la trayectoria y compromiso del magistrado con la administración de justicia, y destacó el legado de servicio a la institución y a la ciudadanía.

Sus restos son velados en Barranca, en las instalaciones del Club José Olaya, donde se hicieron presentes magistrados de las sedes judiciales, personal jurisdiccional, administrativo y sus alumnos quienes expresaron a sus familiares las más sentidas condolencias.Otras víctimas

El trágico accidente de tránsito donde falleció el magistrado ocurrió en el kilómetro 179 de la Panamericana Norte, en Supe, Barranca, donde el vehículo de transporte de pasajeros colisionó contra un camión de carga.

También forman parte de las víctimas, dos reconocidas maestras, dos jóvenes universitarias que se encontraban en los últimos años de estudios, el conductor del vehículo y una pasajera aún no identificada.

Las víctimas fueron identificadas como Guadalupe Celina Rios Rondan, Judith Aldave Carrion, Dayana Hernández Mendoza, Niurka Pérez Ramirez, Juan Humberto Ipanaque Chávez (conductor del vehículo) y una víctima no identificada.

(FIN) JRA/HTC