Poder Judicial habilita expediente electrónico en 385 juzgados y salas del país

Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial habilitó el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en 385 órganos jurisdiccionales del país (316 juzgados y 69 salas) para procesos de tenencia y régimen de visita en favor de niñas, niños y adolescentes (NNA).

ElEJE y la MPE, para estos casos, han empezado a operar, desde ayer lunes 8 de junio,en once cortes superiores en las cuales estaba pendiente su implementación, lo que permitirá mayor celeridad y transparencia en la resolución de los casos.

De acuerdo con el cronograma, ambas herramientas tecnológicas funcionarán, también, en 144 juzgados y salas correspondientes a los distritos judiciales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna.

Esta medida fue oficializada mediante resoluciones administrativas expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside Janet Tello Gilardi, y publicadas en el

diario oficial El Peruano.

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El expediente sin papel se implementó en 21 cortes, durante el mes de mayo, en el marco de la campaña ‘Justicia y Derechos para niños, niñas y adolescentes’, impulsada por la Presidenta del Poder Judicial.

A la fecha, más de mil causas se tramitan con el EJE en los órganos jurisdiccionales de la especialidad de Familia del país, lo cual ha significado mayor celeridad y transparencia en la gestión de estos casos.

El expediente electrónicopermite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceso en línea a los expedientes a cualquier horay desde todo lugar, reducir tiempos procesales y garantizar procesos más transparentes y seguros.

Actualmente, el 45 % de los procesos judiciales en las diversas especialidades implementadas son electrónicos, lo que equivale a 2 millones 378 mil expedientes en todo el país.

Además, el 38 % de los ingresos realizados mediante la Mesa de Partes Electrónica se efectúan fuera del horario de oficina, es decir, los usuarios y usuarias pueden presentar sus escritos en cualquier momento, de día, noche, sábados, domingos o feriados.

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