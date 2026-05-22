Poder Judicial identificó más de 14 mil procesos con intervención de pueblos originarios

Andina/Eddy Ramos

Lima 22 May. (ANDINA) -

Entre el año 2025 y lo que va del 2026, el Poder Judicial registró 14 mil 38 expedientes en los que han intervenido, como sujetos procesales, integrantes de un pueblo originario o algún ciudadano o ciudadana cuya lengua materna es indígena o nativa.

Así se dio a conocer durante la jornada de aprendizaje“Voces que Tejen Justicia: Lenguas originarias e interculturalidad en el Perú”, promovida por este poder del Estado y realizada en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

La actividad consistió en untaller de aprendizaje de lenguas originarias,para que frases cortas y cotidianas en quechua, shipibo-konibo y awajún sean replicadas en el entorno laboral y, de ese modo, fomentar su uso y su preservación en el tiempo.

Variable étnica

Durante la jornada se resaltó que elPoder Judicial,mediante la implementación de la herramienta variable étnica en elSistema Integrado Judicial (SIJ), logró verificar, en el año 2025, 11 613 expedientes en los que se identificó a población indígena; y en 2026, 2 425 procesos.

Dicho instrumento tiene por objetivo registrar, de forma estandarizada, medible y verificable, información sobreindígenas, comuneros y/o ronderos en procesos judiciales, de manera que los principios de justicia intercultural sean aplicados, precisó dicho poder del Estado.

La variable étnica en el SIJ se compone de: lengua materna, pertenencia a una comunidad campesina o nativa o ronda campesina, y autoidentificación con un pueblo indígena u originario.

Uso de traductores

Asimismo, se destacó que nuestro país cuenta con aproximadamente 3 800 000 hablantes del idioma quechua, 450 000 hablantes de aimara y 97 000 quinientos de asháninca, y también otras de trascendental importancia en el país.

Por ello,fue reconocido el esfuerzo que hace el Poder Judicial en haber contratado 96 traductores e intérpretes en las cortes del país,lo que dio como resultado en el 2025: 1 508 intervenciones en quechua, 229 en awajún, 61 en aimara y, en otras lenguas originarias, 145 intervenciones.

Mientras que, para el primer trimestre del 2026, se cuenta ya con 282 intervenciones en quechua, 45 en awajún, 19 intervenciones en aimara, y en otras lenguas originarias, 28 intervenciones.

Las cortes superiores que más requieren de este servicio para traducir o, en este caso, interpretar las intervenciones de sujetos procesales en los procesos judiciales son

las cortes de Cusco, Amazonas, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho.

Lee también: [ Elecciones 2026: JNE se refuerza con 2500 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao]

El magistradoJohnny Cáceres Valencia, consejero responsable de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena del Poder Judicial (Onajup), sostuvo que el Perú es un país profundamente plural en lenguas, costumbres y formas de comprensión.

También consideró queno es un hecho menor que un poblador de una comunidad indígena cuente con un intérprete o un traductor durante un proceso, ya que ello contribuye a acercar a las personas al sistema de justicia.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });