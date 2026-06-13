Poder Judicial impulsa cooperación internacional con Bolivia y Honduras

Andina/Eddy Ramos

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, Ulises Augusto Yaya Zumaeta, promueve importantes iniciativas de articulación institucional con poderes judiciales de Iberoamérica, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la cooperación judicial internacional y la modernización del servicio de justicia.

En ese marco, el referidomagistrado sostuvo reuniones de coordinación y trabajo con altas autoridades judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia y de la República de Honduras, cuyo propósito es suscribir memorandos de entendimiento que permitan consolidar espacios permanentes de cooperación.

Se debe señalar que esta iniciativa sobre nuevos acuerdos con cada uno de ambos países iberoamericanos cuenta con el interés y la participación activa del

presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo Gómez.

También con laCorte Suprema de Justicia de Honduras,en coordinación con los jueces supremos de ese país centroamericano

Marvin Espinal y Luis Alonso Discua Cerrato.

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Este instrumento de cooperación tiene como finalidad fortalecer vínculos institucionales con las máximas instancias judiciales de estas respectivas naciones. También busca promover el intercambio de experiencias jurisdiccionales, criterios jurisprudenciales, buenas prácticas judiciales, programas de capacitación y actividades académicas de interés común.

Del mismo modo, contempla colaboración en materias vinculadas con la transformación digital de los sistemas de justicia, la innovación tecnológica, la gestión judicial moderna y el uso responsable de tecnologías emergentes.

Esto incluye herramientas de inteligencia artificial (IA) aplicadas al servicio de impartición de justicia, siempre bajo los principios de independencia judicial, transparencia, supervisión humana, ética y respeto de los derechos fundamentales.

Como se sabe, esta iniciativa está acorde con la política institucional que lidera la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, sobre la transformación digital en este poder del Estado.

El proyecto de memorando de entendimiento con cada uno de ambos países será sometido a las evaluaciones y procedimientos institucionales correspondientes, conforme a la normativa vigente del Poder Judicial del Perú, para su posterior formalización y puesta en marcha.

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