Perú.- Poder Judicial y Minjusdh coordinan acciones para fortalecer sistema de justicia

Andina/Difusión

Lima 7 May. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Luis Jiménez, sostuvieron una reunión para articular acciones orientadas a optimizar el sistema de administración de justicia en el país, con énfasis en seguridad ciudadana, lucha contra la extorsión y fortalecimiento institucional.

En una reunión realizada en el Palacio de Justicia, ambas autoridades trataron el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, espacios que concentran a operadores de justicia para atender delitos en procesos inmediatos y emitir sentencias en plazos de hasta 72 horas.

Asimismo, dialogaron sobre la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, iniciativa orientada a optimizar la investigación y sanción de delitos como extorsión, sicariato, secuestro, coacción, marcaje, reglaje y crimen organizado.

Deshacinamiento penitenciario

Otro de los temas abordados fue el avance del Plan Nacional de Deshacinamiento, promovido por el Ejecutivo a través del Minjusdh, el cual busca reducir la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios para mejorar las condiciones de seguridad y gestión carcelaria.

Tras el encuentro, la titular del Poder Judicial señaló que ambas instituciones continuarán trabajando de manera articulada en beneficio de la ciudadanía.

“Lo que nos interesa es adoptar políticas en las que se traduzca todo ese trabajo y compromiso de ambos sectores para optimizar el sistema de administración de justicia en el país”, expresó Tello Gilardi.

Compromiso interinstitucional

Por su parte, el ministro Luis Jiménez Borra destacó la disposición al diálogo y coordinación entre ambas entidades para fortalecer el sistema de justicia.

“Estoy muy satisfecho porque he sentido mucha empatía con los temas que hemos tratado; nuestra preocupación es cómo contribuir desde el ministerio para mejorar el sistema de justicia y hemos encontrado, en el Poder Judicial, toda la predisposición para lograrla”, afirmó.

En la reunión también participaron equipos técnicos del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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