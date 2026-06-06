Poder Judicial: modelo de oralidad se aplica en 234 órganos jurisdiccionales del país

Andina/Eddy Ramos

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

En la actualidad, la oralidad civil, modelo que permite mayor celeridad y eficacia en los procesos judiciales, alcanza a 234 órganos jurisdiccionales en todo el país, entre salas superiores, juzgados especializados y juzgados de paz letrado.

Así lo destacó eljuez supremo Ramiro Bustamante Zegarra,presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación (ETII) de la Oralidad Civil, metodología en la que el principal insumo es la realización de audiencias donde una jueza o juez asume la figura de dirección del proceso.

En ese sentido, el magistrado resaltó las recientes implementaciones realizadas en las cortes de Apurímac, Cusco y San Martín, y anunció que, en las próximas semanas, la Corte de Lambayeque pondrá en marcha un cuarto tramo del modelo.

Fue al inaugurar elEncuentro Nacional de Administradores de los Módulos Corporativos Civiles de Litigación Oral,en que participan representantes de las 34 cortes del país que conforman el sistema de oralidad civil.

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Se debe señalar que esta actividad académica está orientada a fortalecer la gestión administrativa y consolidar esta reforma que ha experimentado un crecimiento sostenido.

En su discurso, Bustamante Zegarra resaltó, además, el papel que cumplen las y los administradores en la expansión y consolidación del modelo dentro de cada distrito judicial.

“Este avance evidencia su compromiso y dedicación que, además de su labor al frente de los módulos, colaboran de manera activa en preparar los planes de implementación y el cumplimiento de los componentes necesarios para ampliar el modelo a otras sedes judiciales”, dijo.

La actividad, organizada por el ETII de la Oralidad Civil, que se desarrolló en Palacio de Justicia durante dos jornadas de trabajo, permitió el intercambio de experiencias, así como compartir buenas prácticas.

Por su parte, el juez superior Carlos Polanco Gutiérrez, uno de los magistrados pioneros en la aplicación de la oralidad civil en el país, subrayó también la importancia de la gestión administrativa como soporte de la labor jurisdiccional.

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