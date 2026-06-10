Poder Judicial: principios de Cumbre Iberoamericana fortalecen la justicia ambiental

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que los 44 principios sobre derecho ambiental aprobados en la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada este año en República Dominicana, constituyen herramientas fundamentales para consolidar una justicia ambiental especializada.

Durante la presentación del libro ‘Comentarios a los principios esenciales del Derecho Medioambiental’, la magistrada señaló que la publicación ofrece criterios y orientaciones para jueces, operadores jurídicos y académicos, contribuyendo al fortalecimiento de una justicia moderna y preparada para enfrentar los desafíos ambientales actuales.

Tello Gilardi recordó que, recientemente, en un evento realizado en el Vaticano sobre resiliencia climática, dio a conocer las iniciativas, decisiones, políticas y acciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en defensa del medioambiente.

“Llamaron la atención las decisiones judiciales que han marcado un hito en el derecho ambiental, entre ellas la sentencia que reconoce al río Marañón y a sus afluentes como sujeto de derechos, es decir, como ser vivo con derecho a existir, fluir y mantenerse libre de contaminación”, indicó.

Llamado a juezas y jueces

Por su parte, el juez supremo Carlos Arias Lazarte resaltó la participación de magistrados peruanos en la elaboración del libro y señaló que la obra refleja la experiencia jurisdiccional en la aplicación del derecho ambiental. Asimismo, hizo un llamado a juezas y jueces de todas las especialidades a comprometerse con la protección del medioambiente.

Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, comentó que tanto la institución que preside como el Poder Judicial comparten las mismas preocupaciones dentro de un mundo globalizado. “Hay que reconocer que el Poder Judicial hace buen tiempo ha dedicado su mirada a estos temas esenciales o fundamentales dentro de una sociedad como justicia intercultural, acceso a la justicia, igualdad de género, que también es un principio esencial”, remarcó.

Más de 55 mil casos

En tanto, el procurador público especializado en delitos ambientales, Julio Guzmán Mendoza, advirtió que los procesos vinculados a esta materia pasaron de alrededor de 350 casos en 2009 a más de 55 mil en la actualidad, lo que evidencia la creciente relevancia de los conflictos ambientales en el país.

“Esto es una consecuencia del fracaso del Derecho Administrativo Ambiental, y el último bastión de defensa es que el Legislativo termina penalizando cualquier comportamiento y eso va a los tribunales”, indicó.

También hicieron comentarios sobre esta obra la presidenta del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, María del Carmen Abregú Báez, y de manera virtual intervinieron la presidenta de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Dámaris Vargas Vásquez, y la integrante de la misma, Wendy Martínez Mejía.

En la parte final del acto, el magistrado Arias Lazarteentregó diplomas de reconocimiento a cada una y uno de los panelistasque emitieron sus comentarios sobre el libro en mención.