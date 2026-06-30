Perú.- Poder Judicial realizará actividades académicas y culturales por Día del Juez y la Jueza

Perú.- Poder Judicial realizará actividades académicas y culturales por el Día del Juez y la Juez - Andina

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El Poder Judicial realizará un programa de actividades académicas y culturales por el Día del Juez y la Jueza, cuya celebración central se llevará a cabo el 4 de agosto, con una agenda que se desarrollará entre el 8 de julio y el 5 de agosto en diversas sedes judiciales del país.

Las actividades comenzarán el 8 de julio con el seminario descentralizado "La extinción de dominio en la lucha contra los delitos ambientales y el crimen organizado", que se realizará en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia. Ese mismo día también se desarrollará el III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026, en el Salón Vidaurre.

El 9 de julio se efectuará el acto académico-cultural "Corte Suprema y Cultura Latinoamericana", organizado por el CIJ y la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, el 10 de julio está previsto el I Moot Nacional de Derecho Penal Económico-Lavado de Activos, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Programa

Como parte del programa, los días 10, 17 y 24 de julio se desarrollará "Conociendo Palacio de Justicia", iniciativa de visitas guiadas que permitirá al público recorrer los principales ambientes del emblemático edificio.

Además, el 16 de julio se realizará el conversatorio "Límites éticos y aplicación práctica de la IA en la judicatura peruana: desafíos y herramientas para la magistratura", en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia.

Posteriormente, el 22 de julio, la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional presentará la segunda edición de la revista institucional Justicia Perú y premiará a los ganadores del concurso "Rostros de la Justicia", en el que participan las cortes superiores del país.

La programación continuará el 30 de julio con un cinefórum sobre la película peruana Gloria del Pacífico, en el auditorio de la sede judicial Carlos Zavala Loayza.

Ceremonia central

El 31 de julio se celebrará la Misa y Te Deum en la Catedral de Lima y, posteriormente, el conversatorio "Defensa de la independencia judicial frente a las redes transnacionales del crimen organizado", en la Sala de Juramentos del Palacio de Justicia.

Asimismo, el 3 de agosto tendrá lugar el conversatorio "Reforma judicial desde el Poder Judicial: avances y desafíos", en el auditorio César Vallejo.

La ceremonia central por el Día del Juez y la Jueza se realizará el 4 de agosto en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia. El acto incluirá un mensaje de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y contará con la participación de autoridades de los poderes del Estado y de otras instituciones públicas.

El programa concluirá el 5 de agosto con la conferencia "La Comisión de Venecia y la independencia judicial en el Perú", en el Salón de Juramentos.

Origen

Como se recuerda, el Día del Juez fue instituido mediante el Decreto Ley N° 18918, publicado el 3 de agosto de 1971, en conmemoración de la creación de la Alta Cámara de Justicia por José de San Martín el 4 de agosto de 1821, antecedente de la actual Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, mediante la Resolución Administrativa de Sala Plena N° 006-2020-SP-CS-PJ, la fecha pasó a denominarse Día del Juez y la Jueza, con el propósito de destacar el aporte de las magistradas dentro de la Judicatura.