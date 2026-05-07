Poder Judicial resolvió cerca de 1,500 casos de pensionistas en menos de un mes

Archivo - Perú.- PJ advierte que lavado de activos acarrea penas de entre 25 y 35 años - Andina/Andrés Valle - Archivo

Lima 7 May. (ANDINA) -

La Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema resolvió 1,459 expedientes vinculados a pensionistas y régimen laboral público en menos de un mes, entre marzo y abril de este año, informó el Poder Judicial.

La producción fue calificada como una cifra“sin precedentes”por el tribunal supremo que preside la jueza suprema titular Silvia Consuelo Rueda Fernández.

Casos

Los procesos atendidos estuvieron relacionados con recálculo de pensiones, reintegro de bonificaciones y procesos administrativos sancionadores, entre otros temas vinculados al régimen laboral público.

De acuerdo con el Poder Judicial, la sala conoce este tipo de causas en cumplimiento del control de las actuaciones de la administración pública, conforme al artículo 148 de la Constitución y al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el proceso contencioso administrativo.

Además de Rueda Fernández, el colegiado está integrado por los jueces supremos Augusto Ruidías Farfán, Abraham Percy Torres Gamarra, José Manzo Villanueva y Elicea Inés Zúñiga Herrera.

Estrategia

El Poder Judicial señaló que el alto nivel de producción responde a una estrategia orientada a la celeridad y eficiencia en la resolución de expedientes, en línea con la política institucional de descarga procesal y mejora del servicio de justicia.

Asimismo, indicó que se viene priorizando la atención de procesos vinculados a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, mediante la organización de equipos de trabajo especializados.

Según la institución, el personal jurisdiccional programa las vistas de causa para que, tras la deliberación, las magistradas y magistrados realicen la votación, publicación de decisiones y firma de resoluciones el mismo día.

El Poder Judicial recordó que la magistrada Silvia Consuelo Rueda Fernández asumió la presidencia de esta sala en 2023, periodo en el que se adoptaron medidas para contribuir a la descarga procesal, lo cual permitió alcanzar ese año una producción de 12,255 expedientes resueltos.

En esa misma línea de trabajo, se informó que el 21 de mayo del 2024, la sala resolvió 150 casos en un solo día, con publicación y firma de resoluciones en la misma fecha.

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