Poder Judicial tramita más de 900 casos de tenencia y visitas con expediente electrónico

Andina/Expediente Digital Electrónico

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Más de 900 procesos relacionados con tenencia y régimen de visitas de niñas, niños y adolescentes son tramitados este año mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE), herramienta tecnológica implementada por el Poder Judicial para agilizar y transparentar la atención de estos casos en los juzgados de Familia del país.

La iniciativa forma parte de la campaña “Justicia y Derechos para niñas, niños y adolescentes”, impulsada por la gestión de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, que permitió extender durante mayo el uso del expediente sin papel a 21 cortes superiores. Previamente, en marzo, el sistema fue puesto en marcha como plan piloto en las cortes de La Libertad y Huaura.

De acuerdo con la información oficial, la Corte Superior de La Libertad lidera el uso de esta plataforma con 408 procesos tramitados electrónicamente,seguida por Huaura con 93 expedientes.También destacan las cortes de Lima Norte (88), Lima Este (86), El Santa (48) y Lima Sur (37).

Las estadísticas muestran quelos procesos por tenencia suman 652 casos y los de régimen de visitas 176.A ellos se agregan66 expedientes por variación de tenenciay 19 por variación de régimen de visitas,alcanzando un total de 913 procesos gestionados mediante el EJE.

La presidenta del Poder Judicial destacó que esta modernización tecnológica permitirá brindar respuestas más rápidas a los menores involucrados en estos procesos. “Gracias a esta modernización tecnológica los derechos de niños, niñas y adolescentes tendrán en sus casos no solamente la agilidad y celeridad que se requiere, sino una justicia centrada en su dignidad”, señaló.

Actualmente,el expediente electrónico funciona en 237 órganos jurisdiccionalescorrespondientes a 23 cortes superiores del país. Según el cronograma institucional, el próximo 8 de junio entrará en operación en las once cortes restantes: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna.

Para garantizar una implementación eficiente, el Poder Judicial desarrolló un programa de capacitación denominado “Formador de formadores para la implementación del EJE”, en el que participaron 130 servidores de los módulos de Familia. La estrategia incluyó la réplica de conocimientos y acompañamiento técnico en las distintas sedes judiciales.

El Expediente Judicial Electrónico permite presentar demandas y escritos de manera virtual, acceder a los expedientes en línea durante las 24 horas del día y reducir los tiempos procesales. Actualmente, el 45 % de los procesos judiciales en las especialidades donde opera el sistema son electrónicos, lo que equivale a más de 2 millones 378 mil expedientes en todo el país.

Asimismo, el Poder Judicial informó que el 38 % de los escritos ingresados a través de la Mesa de Partes Electrónica se presentan fuera del horario de oficina, lo que evidencia el uso permanente de las herramientas digitales por parte de los usuarios del sistema de justicia.

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