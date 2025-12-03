El precandidato peruano Rafael Belaúnde cree que al ataque que sufrió no tuvo motivaciones políticas

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precandidato presidencial Rafael Belaúnde ha señalado este miércoles que el ataque que sufrió el día anterior en el sur de Perú fue un asalto relacionado con la "inseguridad ciudadana" y no tendría motivaciones políticas.

Belaúnde ha relatado que el intercambio de disparos se produjo después de que él sacara su propia arma al ver como uno de los asaltantes portaba la suya. "Yo he visto que había una persona armada, he desenfundado mi arma y eso ha devenido en un intercambio de disparos", ha contado en declaraciones para la emisora RPP.

"Eran dos a bordo de una moto. Presumo que al ver que estaba armado han disparado un poco y se han ido", ha relatado el precandidato de Libertad Popular y efímero ministro de Energía bajo el mandato del expresidente Martín Vizcarra.

A pesar de todo, ha señalado que no solicitará a las autoridades protección adicional, salvo lo que venga contemplado en la normativa. Sin embargo, ha pedido celeridad en las pruebas balísticas y para que le entreguen su arma lo antes posible. "Lo único que pediría", ha dicho.

Belaúnde fue atacado cuando viajaba en su vehículo a su paso por Cerro Azul, en la provincia de Cañete. La Policía informó de que no había recibido amenazas previas y no descarta que el asalto esté relacionado con un tema de terrenos.