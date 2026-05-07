Presentan expresión cultural del Perú en importante recinto deportivo de Estados Unidos

Andina/El Perú Brilla En El Capital One Arena Y

Lima 8 May. (ANDINA) -

Como parte de la promoción de la imagen cultural y turística del Perú, nuestro país tuvo una destacada participación en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NBA entre los Washington Wizards y los Chicago Bulls, realizado en el Capital One Arena de Washington D.C., uno de los recintos deportivos más importantes de la capital estadounidense.

En el marco de la Peruvian Heritage Night, el Perú fue el único país invitado para presentar una puesta en escena cultural, consolidando este espacio como una plataforma estratégica de proyección internacional para la promoción de la imagen del país.

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El referido encuentro deportivo contó con una audiencia presencial superior a los 15 mil asistentes, además de una amplia difusión a través de plataformas televisivas y digitales.El espectáculo titulado “Cajoneada y las tres regiones del Perú”, fue organizadopor la Embajada del Perú con sede en Washington y liderado por Papalca Entertainment .

La presentación reunió a más de 50 artistas en escena, quienes ofrecieron una propuesta vibrante que integró el cajón afroperuano con expresiones artísticas representativas de la costa, sierra y selva de nuestro país.El público disfrutó de una experiencia cultural dinámica que combinó música, danza y elementos tradicionales, reflejando la diversidad, identidad y riqueza cultural del Perú.La Embajada del Perú en los Estados Unidos reafirma su compromiso de promover la imagen del país y fortalecer su posicionamiento como destino turístico, poniendo en valor la gastronomía, la música y las tradiciones como herramientas de conexión con audiencias internacionales.(FIN) NDP/HTC/RMCH