Archivo - Perú.- Presidencia del Consejo de Ministros saluda a la Agencia Andina por su 45.° aniversario - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió un saludo a la Agencia Andina por su 45 aniversario, ocasión que aprovechó para reconocer su labor en la difusión de una información veraz y oportuna para millones de peruanos.

La Agencia Andina se fue creada el 12 de junio de 1981, mediante el Decreto Legislativo N° 180, bajo la denominación de Agencia Peruana de Noticias y Publicidad S.A durante el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry y nace de la fusión de las empresas estatales ESI-Perú (Agencia Estatal de Noticias Nacionales) y Publi-Perú (Agencia de Publicidad del Estado).

Andina es la agencia oficial del Estado peruano, y medio de comunicación referente a nivel nacional y de un creciente posicionamiento en el ámbito internacional. En 1994 pasó a formar parte de Editora Perú, empresa que también edita el Diario Oficial El Peruano.

Como agencia de noticias ofrece una variada información de actualidad e interés público a través de su portal web, una multiplataforma con un sitio web de noticias y una programación vía streaming a través de Andina Canal Online.

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