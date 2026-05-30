Presidencia destaca importancia de la papa en la seguridad alimentaria del país

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Presidencia de la República destacó hoy la importancia de la papa, tubérculo oriundo del Perú, en la seguridad alimentaria de todo nuestro país, siendo además motivo de orgullo de todos los peruanos.

"En el Día Nacional de la Papa, rendimos homenaje a los miles de agricultores que, con esfuerzo y dedicación, hacen posible que este producto emblemático llegue a la mesa de las familias peruanas", refiere.

Asimismo, resalta que cuenta con más de 3 mil variedades, siendo que la papa "representa nuestra diversidad, fortalece la seguridad alimentaria y es motivo de orgullo para todo el país".

Cada 30 de mayo el Perú celebra a la papa como un símbolo de identidad, historia y representación de nuestra agricultura, siendo, además, la joya milenaria que nació en las alturas y que alimenta al mundo desde los andes.

Se estima que son alrededor de 711,313 familias productoras de papa que están distribuidas en 19 regiones del país, siendo las áreas agrícolas de mayor producción Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Junín, entre otras.

De acuerdo al calendario de siembras y cosechas, la estacionalidad de la cosecha de papa a nivel nacional se concentra en el primer semestre, donde se obtiene el 77 % de la producción anual y durante el segundo semestre se cosecha el 23 %.

El 80 % de papas que se comercializan en Lima Metropolitana son las variedades Canchan, Yungay, Andina y Única. Por otro lado, son 54 % las papas de textura blanca provienen de los departamentos de Huánuco y Junín, mientras que el 34 % corresponden a las regiones de Ayacucho, Ica y Lima.

(FIN) JCC

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