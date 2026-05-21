Presidencia lamenta fallecimiento de alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en Piura

Archivo - Perú.- Presidencia destaca elevación de perspectiva crediticia de Perú - Andina/Difusión - Archivo

Lima 21 May. (ANDINA) -

La Presidencia de la República lamentó profundamente el fallecimiento de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito Veintiséis de Octubre en el departamento de Piura.

"Desde la Presidencia de la República del Perú, expresamos nuestro más sentido pesar y extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida", se lee en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Presidencia en la red social X.

Medios de comunicación informaron que el burgomaestre fue asesinado esta tarde mientras se desplazaba en una camioneta.

Sujetos armados interceptaron el vehículo y dispararon contra el alcalde, quien fue trasladado al centro de salud de San Sebastian, donde los médicos certificaron su deceso.

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