La Presidencia de Perú confirma reuniones con empresarios chinos bajo sospecha a las que no acudió Jerí

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de Perú ha confirmado cuatro reuniones en el complejo del Palacio de Gobierno con dos empresarios chinos en el foco mediático por sospechas de corrupción, aunque ha aclarado que en estas reuniones no participaron el presidente José Jerí, ni ministros de su Ejecutivo.

En su intervención ante la comisión de Fiscalización del Congreso de Perú, el secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, ha confirmado que el empresario chino Zhihua Yang visitó cuatro veces Palacio de Gobierno, entre octubre del año pasado y enero del presente año, mientras que Ji Wu Xiandong, procesado por tráfico ilegal de madera, acudió en tres ocasiones entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

"Tener presente que el presidente no se ha reunido con ellos conforme indica el registro. Debo reiterar que en ninguna de estas visitas se ha reunido con ellos el mandatario, ni tampoco con los ministros o viceministros", ha explicado el alto funcionario en declaraciones recogidas por la emisora de radio peruana RPP.

Aunque no ha aclarado con quien se reunieron, la visita oficialmente se fijó para participar en "actos preparatorios" sobre la organización del "Día de la Amistad Perú-China".

Respecto a que estos empresarios se reunieran de forma privada con Jerí en su residencia oficial, Villanueva ha señalado no tener dicha información tanto en cuanto es la propia residencia del presidente. "Nosotros, como Secretaría General, nos corresponde la parte administrativa; sin embargo, haré las consultas para hacerle llegar (el registro) a la comisión", aseguró ante los parlamentarios peruanos.

El presidente en funciones de Perú se encuentra en el centro de la polémica por sus reuniones secretas en un restaurante y en una tienda con empresarios chinos, en una de esas citas llegó en coche oficial, entrando con capucha y gafas de sol en uno de los locales de Zhihua que se encontraba clausurado.

Jerí ha reconocido al menos tres reuniones con el empresario chino aunque ha negado que estos encuentros tuvieran nada que ver con actividades ilícitas.