Presidencia del Perú destaca 106 aniversario del distrito de San Miguel

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

La Presidencia de la República envió un saludo al distrito de San Miguel, en Lima Metropolitana, por sus 106 años de creación.

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A través de su cuenta oficial de X, resaltaron su historia, crecimiento y aporte al desarrollo de la ciudad capital.

"Un distrito que destaca por su riqueza cultural, espacios emblemáticos y compromiso con el bienestar de sus vecinos",señala la publicación de la

Presidencia del Perú.

San Miguelse creó el 10 de mayo de 1920 a través de la Ley 4101, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía.

De acuerdo con la https://munisanmiguel.gob.pe/municipalidad-de-san-miguel/his..." target="_blank" class="ApplyClass">página oficial del distrito, surge de la división del distrito de Magdalena en tres: San Miguel, Magdalena del Mar y Magdalena Vieja (actual distrito de Pueblo Libre).

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