Presidencia del Perú destaca importante labor de los maestros en su día

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia de la República saludó a los maestros del Perú en su día y reconoció la importancia de su labor en la formación de los niños y jóvenes del país

"Hoy reconocemos a quienes, con entrega, paciencia y vocación, forman a la niñez y juventud que construirán el futuro del Perú. Cada enseñanza, cada consejo y cada esfuerzo en las aulas siembran valores, conocimiento y esperanza para un país con más oportunidades. ¡Gracias por transformar vidas e inspirar a las nuevas generaciones! ¡Feliz Día del Maestro!",publicó la cuenta oficial de X de la

Presidencia del Perú.

Lee también: [ Xi Jinping felicita a presidenta electa Keiko Fujimori]

De igual modo, laPresidencia del Consejo de Ministros (PCM)dedicó un mensaje a los maestros peruanos."Nos unen las historias que aprendemos, los valores que compartimos y las personas que nos inspiran a dar lo mejor de nosotros. Hoy celebramos a quienes hacen posible todo eso: nuestras maestras y maestros", señaló la entidad.

ElDía del Maestrose celebra en nuestro país el 6 de julio de cada año. La fecha fue elegida en homenajea la fecha de fundación de la Primera Escuela Nacional de Preceptores, en 1822.