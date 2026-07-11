Presidencia de Perú rinde homenaje a los docentes universitarios en su día

Andina/Cortesía

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia de Perú rindió homenaje, este sábado 11 de julio, a los docentes universitarios, al destacar su vocación, conocimiento y compromiso en la formación de profesionales y su contribución al desarrollo del país, con motivo de la celebración de su día.

A través de sus redes sociales oficiales, la Presidencia expresó su reconocimiento a los docentes universitarios por la labor que desempeñan en las aulas y en la generación de conocimiento.

"Rendimos homenaje a quienes, con vocación, conocimiento y compromiso, forman a los profesionales que construirán el futuro de Perú", señaló en su mensaje.

Agradeció, asimismo, a los docentes por "inspirar, investigar y sembrar valores en cada generación, contribuyendo al desarrollo del país desde las aulas".

El Día del Docente Universitario se celebra en Perú cada 11 de julio. La fecha fue oficializada mediante una resolución de la entonces Asamblea Nacional de Rectores (ANR), con el propósito de reconocer la labor de los profesores universitarios en la formación de profesionales, la investigación académica y el desarrollo social del país.