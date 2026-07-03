Presidencia renueva su compromiso con el ambiente en el Día Libre de Bolsas de Plástico

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Perú reafirmó su compromiso con la protección del ambiente con motivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, al promover hábitos de consumo responsables y el uso de alternativas reutilizables para disminuir la contaminación.

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A través de sus redes sociales oficiales, la Presidencia del Perú expresó querenuevan"nuestro compromiso con el cuidado del ambiente promoviendo hábitos de consumo más responsables". Asimismo, señaló que"cada acción cuenta"para proteger los ecosistemas y las futuras generaciones.

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, quese conmemora cada 3 de julio,busca reducir el uso de bolsas plásticas de un solo uso e incentivar la adopción de alternativas sostenibles, como las bolsas reutilizables.

En el Perú, el Poder Ejecutivo impulsa la difusión de esta fecha desde la promulgación de la https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/norm..." target="_blank" class="ApplyClass">Ley N° 30884, que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables.

Además, como se sabe, una bolsa de plástico de un solo uso puede tardar décadas en degradarse y, durante ese proceso, generar microplásticos y liberar sustancias que afectan el ambiente.