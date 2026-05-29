Presidencia de la República reconoce compromiso y vocación de servidores públicos

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

La Presidencia de la República reconoció hoy a todas personas que trabajan en favor de la población en diferentes instituciones públicas, destacando su compromiso, en el marco de la celebración del Día del Servidor Público.

Este mensaje fue realizado a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X.

El Día del Servidor Público en nuestro país, se remonta al año de 1978 gracias a la adopción de algunos convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es decir, tiene un carácter internacional pero se celebra en diferentes fechas.

En el Perú se celebra el 29 de mayo, porque fue precisamente un día como este pero del año 1950 cuando se promulgó el Decreto Ley 11377, referido al Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, primer documento que se refiere especialmente a todo el personal que trabajaba en instituciones públicas.

Además, mediante este decreto también se promulga la celebración del Día del Empleado Público debiendo conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado.

(FIN) JCC