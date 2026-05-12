Presidencia de la República saluda a la Universidad San Marcos en su 475.° aniversario

Andina/Universidad San Marcos Celebra MañAna Su

Lima 13 May. (ANDINA) -

La Presidencia de la República saludó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al celebrarse hoy su 475.° aniversario, reconociendo su invaluable aporte a la educación, la investigación y el desarrollo del país.

"La Decana de América continúa formando generaciones de profesionales y fortaleciendo el conocimiento, la cultura y la identidad del Perú",se lee en un mensaje difundido en la red social X.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) celebra hoy, 12 de mayo, 475 años de creación, siendo reconocida como cuna de grandes intelectuales, científicos, escritores y políticos que marcaron la historia del Perú y América Latina, como César Vallejo, Jorge Basadre, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión, Raúl Porras Barrenechea, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa.

La historia de San Marcos se remonta a 1548, cuando fray Tomás de San Martín impulsó la creación de una universidad en Lima, entonces conocida como la Ciudad de los Reyes, debido al creciente interés de los dominicos por desarrollar estudios superiores en Artes y Teología para formar a sus miembros y preparar a los novicios de la orden.

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