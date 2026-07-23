Presidencia rinde homenaje a la Fuerza Aérea y al capitán FAP José Abelardo Quiñones

Archivo - Perú.- Ejecutivo presenta ante el Congreso proyecto de ley para fortalecer lucha anticorrupción - Andina/Difusión - Archivo

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia de la República rinde homenaje a la Fuerza Aérea del Perú y recordó con orgullo el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, símbolo de valor, honor y amor inquebrantable por la patria

"Hoy rendimos homenaje a la Fuerza Aérea del Perú y recordamos con orgullo el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, símbolo de valor, honor y amor inquebrantable por la patria. Su legado inspira a quienes, con entrega y vocación de servicio, protegen nuestros cielos y reafirman el compromiso de construir un Perú más seguro, fuerte y unido",se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Presidencia de la República en X.

Se debe recordar que hoy 23 de julio fue declarado feriado nacional mediante la Ley N.° 31822, norma que establece la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en homenaje al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los máximos héroes nacionales.

Esta fecha se incorporó al calendario de feriados con el objetivo de reconocer la valentía y el legado del aviador peruano, cuyo acto de entrega en defensa del país es recordado cada año como un símbolo de patriotismo y servicio a la nación.

(FIN) RMCH

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