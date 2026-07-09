Presidencia rinde homenaje a héroes de las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción

Perú.- Presidencia rinde homenaje a los héroes de las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción - Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

En el día de las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción, la Presidencia de la República rindió homenaje a los héroes que, con valor, honor y un profundo amor por el Perú, defendieron nuestra soberanía en momentos decisivos de la historia.

“Su sacrificio y patriotismo nos recuerdan que la unidad, el coraje y el compromiso con la patria son el legado que fortalece la identidad nacional y nos inspira a construir un futuro mejor para todos los peruanos”, destacó la Presidencia a través de sus redes sociales.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros destacó que las victorias en las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción reforzaron la resistencia durante la Campaña de la Breña y reafirmaron el compromiso de defender la soberanía nacional.

Precisamente, estas batallas, desarrolladas en la sierra central de Perú, fueron lideradas por el general peruano Andrés Avelino Cáceres, en la denominada Campaña de la Breña, durante la Guerra del Pacífico, cuyo objetivo pretendía cansar al enemigo a través de una guerra de guerrillas.

Luego de enfrentamientos con consecuencias negativas, Cáceres se daría un respiro para reorganizar su tropa en Ayacucho, volviendo a tomar acciones durante junio en que

reunió a más de 4,000 hombres y congregó a varias comunidades campesinas.

El 9 y 10 de julio de 1882, Cáceres organizaría tres ataques a las tropas chilenas en las zonas de Pucará Marcavalle y Concepción.

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