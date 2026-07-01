Presidencia saluda al distrito de Magdalena del Mar por su 154° aniversario

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia de la República saludó al distrito de Magdalena del Mar por su 154° aniversario de creación, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, en el que reconoció su historia y el compromiso de sus habitantes.

En la publicación, la Presidencia resaltó que Magdalena del Mar "destaca por su historia, patrimonio cultural y emblemático litoral"; por consiguiente, renovó su reconocimiento a los vecinos que, "con esfuerzo y compromiso contribuyen cada día al desarrollo de una comunidad moderna, acogedora y llena de identidad".

Historia

Los orígenes de Magdalena del Mar se remontan a 1557, con la creación de la Doctrina de Santa María Magdalena, de donde proviene el nombre de esta zona del valle bajo del Rímac.

Posteriormente, el 1 de julio de 1872 se fundó el poblado de Magdalena del Mar, fecha que fue establecida como el aniversario del distrito. Años después, mediante la Ley N° 4101, del 10 de mayo de 1920, obtuvo la categoría de distrito junto con la creación de San Miguel y Magdalena Vieja.

El actual alcalde del distrito es el abogado Francis Allison Oyague, quien también aspira a la alcaldía de Lima para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Se debe señalar que Magdalena del Mar desempeñó un papel importante en el crecimiento urbano de Lima al convertirse en el primer poblado y balneario que impulsó el desarrollo de nuevas urbanizaciones en la capital.

(FIN) ETA/RMCH