Perú.- Presidencia saluda al distrito de Magdalena del Mar por su 154° aniversario - Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia de la República saludó al distrito de Magdalena del Mar por su 154 aniversario de creación, mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, en el que reconoció su historia y el compromiso de sus habitantes.

En la publicación, la Presidencia resaltó que Magdalena del Mar "destaca por su historia, patrimonio cultural y emblemático litoral"; por consiguiente, renovó su reconocimiento a los vecinos que, "con esfuerzo y compromiso contribuyen cada día al desarrollo de una comunidad moderna, acogedora y llena de identidad".

Historia

Los orígenes de Magdalena del Mar se remontan a 1557, con la creación de la Doctrina de Santa María Magdalena, de donde proviene el nombre de esta zona del valle bajo del Rímac.

Posteriormente, el 1 de julio de 1872 se fundó el poblado de Magdalena del Mar, fecha que fue establecida como el aniversario del distrito. Años después, mediante la Ley 4101, del 10 de mayo de 1920, obtuvo la categoría de distrito junto con la creación de San Miguel y Magdalena Vieja.

El actual alcalde del distrito es el abogado Francis Allison Oyague, quien también aspira a la alcaldía de Lima para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Se debe señalar que Magdalena del Mar desempeñó un papel importante en el crecimiento urbano de Lima al convertirse en el primer poblado y balneario que impulsó el desarrollo de nuevas urbanizaciones en la capital.

(FIN) ETA/RMCHGRM