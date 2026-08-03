Presidencia saluda al Ministerio de Relaciones Exteriores por su 205° aniversario

Archivo - Perú.- Cancillería difunde declaración de la Misión de Alto Nivel de la OEA enviada a Bolivia - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La Presidencia de la República saludó al Ministerio de Relaciones Exteriores por su 205 aniversario, que se cumple este lunes 3 de agosto, y destacó que por más de dos siglos dicha institución se ha encargado de llevar “la voz del Perú al mundo”.

“En el aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, saludamos a sus diplomáticos y servidores públicos, cuya labor fortalece la presencia del país ante la comunidad internacional”, señaló Presidencia en una publicación en redes sociales.

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“Con compromiso, vocación de servicio y defensa de los intereses nacionales, la Cancillería continúa representando al Perú con honor, diálogo y visión de futuro”, añadió en un mensaje que acompañó un gráfico del Palacio de Torre Tagle, sede de la institución.

Con ocasión de su aniversario, el Ministerio de Relaciones Exteriores también destacó a lo largo de su historia, “hemos acompañado a nuestros connacionales, impulsado la cooperación internacional, promovido nuestra cultura y defendido los intereses del país más allá de nuestras fronteras”.

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“Hoy renovamos ese compromiso de servicio con el Perú y con cada peruano”, añadió en una publicación en la red social X.