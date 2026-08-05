Presidenta anuncia colocación de geomallas y diques para prevenir huaicos por El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció la colocación de 12 geomallas y 35 diques en diferentes quebradas de Santa Eulalia y Chosica, con la finalidad de garantizar la salvaguarda de los ciudadanos que viven en esta parte del país ante posibles huaicos causados por el fenómeno de El Niño.

Este anuncio fue realizado durante suvisita inopinada a un almacén en Santa Eulalia, donde se guardaban materiales para los trabajos de prevención y estabilización de los terrenos, los mismos que fueron hechos a medida y no fueron colocado por las autoridades anteriores.

"Hemos dispuesto y el ministro (Marco Vinelli) sustentará hoy en el Consejo para poder utilizar estas 12 geomallas y 35 diques", manifestó en declaraciones a la prensa.

Asimismo, la mandataria precisó que normalmente de enero a marzo se producen lluvias y generan huaicos, pero con el fenómeno de El Niño esto "es catastrófico", por lo que es importante la colocación de geomallas.

Además, consideró como una negligencia lo ocurrido en los últimos años, pues a pesar de que las geomallas fueron hechas a medida de cada una de las quebradas, estas no fueron colocadas.

Noticia en Desarrollo.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });