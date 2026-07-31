Presidenta dispone traslado de 500 módulos de vivienda para afectados por sismo en Junín

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

Desde Pumpunya, la zona más afectada por el sismo ocurrido en Junín, la presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, anunció el traslado de 500 módulos temporales de vivienda para atender a las familias damnificadas por el moviento sísmico.

En declaraciones a la prensa, la mandataria expresó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos. "Acá hemos perdido a cinco hermanos. Quiero expresar mi profunda solidaridad", manifestó.

Asimismo,informó que ya se han instalado 20 módulos temporales térmicosadecuados para las condiciones de la sierra, los cuales cuentan con energía eléctrica.

"Existen otros 500 módulos disponibles en el norte del país, se ha coordinado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su traslado a la zona afectada", indicó la jefa de Estado.

Asimismo,precisó que se ha dispuesto iniciar el proceso de titulación de esta zonay la instalación de servicios básicos en beneficio de la población.

En ese marco, reiteró que, a través del mecanismo obras por impuestos,la Caja Huancayo destinará una inversión de 22 millones de solespara la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo que dejó cinco víctimas.

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