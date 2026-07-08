Presidenta electa Keiko Fujimori anuncia recursos para potenciar la agricultura

Andina/La Mandataria Electa Keiko Fujimori Se

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La mandataria electa Keiko Fujimori se reunió con los presidentes de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, a quienes manifestó su respaldo y disposición para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento del agro y las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño.

Precisó que en los próximos cinco años desu gobierno se producirán los cambiosque el país necesita, uno de ellos

orientado a brindar recursos a los trabajadores del campo.

“Estamos reunidos porque hay muchas cosas por hacer. Faltan pocas semanas y hay que esperar, son pocos días para que finalmente podamos hacer los grandes cambios para empoderar a la población, a la junta de usuarios y formar nuevamente los núcleos ejecutores",puntualizó.

Precisó que se cuenta con los recursos y la voluntad política y que sabe tomar decisiones. "Yo no voy a estar dando discursos, voy a estar caminando, firmado decretos y dando la cara”, dijo.

Más de 30 presidentes de la junta de usuarios acudieron a la Oficina de la Presidenta Electa para ser dialogar con la mandataria electa.

Fujimori Higuchi destacó que se fortalecerán estos espacios de diálogo y entendimiento, debido a que por décadas muchos de sus problemas no ha sido atendidos