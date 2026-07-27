Presidenta electa Keiko Fujimori dialogó con el rey de España Felipe VI

Andina/Presidenta Electa Keiko Fujimori Dialogó

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori dialogó hoy con el Rey de España Felipe VI, quien llegó a nuestro país en visita oficial para participar en la Transmisión de Mando Supremo que se efectuará mañana 28 de julio.

El encuentro entre la primera mandataria entrante y el monarca español se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el mismo se reafirmó los lazos de amistad entre nuestros dos países, así como el fortalecimiento de la relación bilateral entre Perú y España.

Lee también: [Mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a Lima para toma de mando presidencial]"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con Su Majestad el rey de España, Felipe VI, en la que reafirmaron los lazos de amistad entre ambos países, así como su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral en beneficio entre Perú y España", informó la Oficina de la Presidenta Electa a través de su cuenta en la plataforma X.

En el encuentro que se desarrolló por aproximadamente 40 minutos también participó el próximo titular de la Cancillería, Carlos Espá.

Tras el encuentro con la presidenta electa, Felipe VI se retiró de la sede de la Cancillería sin tener contacto con los medios de comunicación presentes.

Las reuniones entre Keiko Fujimori y los representantes de gobiernos extranjeros, son la antesala de la Transmisión de Mando Supremo que se realizará mañana 28 de julio en la sede del Congreso Bicameral, con la presencia de delegaciones de diversos países de la región y el mundo.

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