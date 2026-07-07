Presidenta electa Keiko Fujimori y gobernadores dialogaron sobre acciones frente a El Niño

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Como parte de su ronda de diálogo con diversos sectores políticos del país, la presidenta electa Keiko Fujimori se reunió hoy con los directivos de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), a fin de coordinar acciones en materia de prevención frente al fenómeno de El Niño y conocer el avance de obras.

Tras el encuentro en la oficina de la presidenta electa, los representantes de las ANGR, que preside Luis Neyra, gobernador regional de Piura, saludaron la predisposición de la próxima jefa de Estado de reunirse para abordar temas urgentes como la respuesta frente al fenómeno El Niño.

"Creo que este mensaje que ha tenido con los integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha sido bastante esperanzador, puesto que se ha comprometido a trabajar codo a codo para sacar adelante a nuestro país", afirmó el presidente de la ANGR.

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Luis Neyra señaló que se han comprometido a trabajar de manera conjunta, con todas las maquinarias que tienen los gobiernos regionales y la participación del sector privado, para enfrentar las inminentes lluvias mediante labores de mitigación ante el fenómeno El Niño.

También señaló que en la reunión se ha abordado el tema de la reconstrucción y las obras definitivas en regiones como Piura, para lo cual se requiere un presupuesto. "Hay que preocuparnos también por las obras definitivas y así lo ha entendido nuestra presidenta electa, y eso es importante", indicó.

Recursos para defensas ribereñas

Por su parte, Jorge Pérez, Gobernador Regional de Lambayeque y vicepresidente de la ANGR, manifestó que le han expresado a la primera mandataria electa la posición de los gobernadores regionales respecto al proyecto del crédito suplementario que se viene debatiendo en el Congreso de la República.

"Pedimos a que el Congreso pueda reflexionar y que este dinero sirva fundamentalmente para obras prioritarias de defensa ribereñas, de las dificultades que vamos a tener las regiones costeras, pero también aquellas regiones que sufrirán con heladas y friajes", sostuvo.

Asimismo, precisó que los gobiernos regionales pondrán a disposición todas sus maquinarias desplegadas a lo largo y ancho de todo el país, para que, junto a los equipos de los ministerios y de las Fuerzas Armadas, puedan complementarse para enfrentar cualquier emergencia.

También expresó que los gobernadores regionales esperan que a partir del 28 de julio se implemente un "shock de inversiones" a nivel de la infraestructura que requiere el país.

Macroregiones

Por su parte, Gilia Gutiérrez, Gobernadora Regional de Moquegua, saludó a la presidenta Keiko Fujimori a nombre de la ANGR y, señaló que como representante de la macrorregión sur le ha planteado a la mandataria electa la importancia de abordar la problemática del país por macrorregiones.

En ese sentido, señaló que ha expuesto ante Keiko Fujimori los problemas urgentes del sur del país que durante décadas no han sido atendidos, como el cierre de brechas en áreas de salud y educación.

"La presidenta ha comprometido reunirse con los gobernadores del sur del país para abordar problemas como por ejemplo el fenómeno El Niño, en gran parte del sur del país vamos a sufrir más bien de escasez de agua, heladas y por ello nos corresponde trabajar en la prevención", dijo.

Igualmente sostuvo que en el sur existen conflictos sociales debido a la contaminación de ríos como, así como los problemas limítrofes existentes en regiones como Cusco, Tacna y Moquegua.

"Hay una agenda amplia; existe el compromiso de la señora presidenta de trabajar en la cancha como las mujeres lo hacemos. Y trabajar de la mano por el bien del país, porque si le va bien al gobierno que hoy ingresa, nos va bien a las regiones y le va bien al Perú", aseguró.

Finalmente, Antonio Pulgar, Gobernador Regional de Huánuco, afirmó que otro problema que enfrentan las regiones es la minería ilegal, la cual también debe ser encarada.

(FIN) HTC/FHG