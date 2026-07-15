Presidenta electa Keiko Fujimori participó en condecoración a Julio Velarde

Andina/Difusión

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república electa, Keiko Fujimori, asistió esta tarde a la sesión solemne por el 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, realizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En la ceremonia, el alcalde Renzo Reggiardo entregó la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde.

Lee también: [Minjusdh y municipalidad de Surco impulsan programa para prevenir la delincuencia juvenil]Durante su intervención, la mandataria electa destacó que la distinción representa un justo reconocimiento a Velarde Flores, quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú.

“Usted ha contribuido a consolidar una institución que hoy es referente por su solidez, seriedad y credibilidad. Saludo con especial satisfacción su decisión de continuar al frente del BCRP durante los próximos cinco años. Su disposición a seguir sirviendo al Perú es una muestra de responsabilidad que los peruanos valoramos y recibimos con suma confianza y optimismo”, expresó Fujimori Higuchi.

(FIN) NDP/HTC