Presidenta electa, Keiko Fujimori, recibe a embajador de Marruecos

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió en su local de San Isidro al embajador de Marruecos en el Perú, Amín Chaoudri, quien le entregó el mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Mohammed VI, con sus deseos de éxito y su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

La Oficina de la Presidenta Electa informa que, durante el encuentro, se destacó la voluntad del próximo Gobierno de respaldar la integridad territorial del Reino de Marruecos y su soberanía sobre sus provincias del sur, subrayando su total adhesión a la Resolución 2797 del CS de la ONU, que reconoce el Plan de Autonomía, para resolver definitivamente el diferendo del Sáhara Occidental.

Esta mañana, la presidenta electa recibió también sostuvo una reunión con el embajador de Emiratos ÁrabesUnidos en Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, con el fin de fortalecer los lazos de hermandad con uno de los principales socios comerciales del país en el Medio Oriente.

Asimismo,se reunió con el excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos,con quien dialogó sobre temas de seguridad y el fenómeno El Niño.