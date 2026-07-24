Presidenta electa Keiko Fujimori recibe a embajadores que integran la Unión Europea

Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo este viernes una reunión con la delegación de embajadores que integran la Unión Europea, para abordar diversos temas con miras a fortalecer los lazos de cooperación y reafirmar el compromiso del país con la estabilidad democrática y el desarrollo.

Durante este encuentro, la mandataria electa destacó queimpulsará un gobierno que incluya a todos los peruanosy que seguirá abriendo espacios de diálogo con diversos sectores políticos y sociales. Además, expresó su absoluto respaldo alEstado de derecho, a la democracia y a la institucionalidad.

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En la cita participaron los embajadores de la Unión Europea, Jonathan Hatwell; de Alemania, Sabine Bloch; de Austria, Renate Kobler; de Bélgica, Yannick Minsier; de República Checa, Josef Hlobil; de España, Alejandro Abellán García de Diego; de Finlandia, Lasse Keisalo; de Francia, Nathalie Kennedy; de Grecia, Lakovos Lakovidis; de Hungría, Andras Beck.

Asimismo, los embajadores de Italia, Massimiliano Mazzanti; de Países Bajos, Alexander Kofman; de Portugal, António José de Carvalho Barroso, la embajadora de Rumania, Camelia Ion-Radu, y el encargado de Negocios a.i. de Polonia, Piotr Zawieja.

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Tras su proclamación como presidenta electa, Keiko Fujimori ha recibido en su oficina de San Isidro a ex candidatos presidenciales, políticos de diversas tendencias, embajadores y representantes de la sociedad civilquienes la felicitaron por su elección y con quienes abordaron diferentes temas.

La visita de los embajadores de la Unión Europea ocurre a cuatro días de la transmisión de mando, a la que acudirán el rey de España, Felipe VI, presidentes de la región (argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, entre otros) y representantes de diversas naciones.

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