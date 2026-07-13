Presidenta electa Keiko Fujimori recibe a líderes políticos y dirigentas de comedores

Andina/Cortesía

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió esta tarde a dirigentas nacionales de comedores populares, así como la visita del presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, y del expresidente Manuel Merino de Lama.

Durante la reunión con la mandataria electa,

las dirigentas nacionales de comedores populares le expresaron su saludo y su optimismo en la gestión que liderará a partir del 28 de julio.

También intercambiaron ideas sobre diversas acciones que les permita brindar mejores condiciones alimentarias a las familias más necesitadas y sobre la importancia de empoderar a este grupo de mujeres que trabajan en beneficio de sus comunidades.

Líderes políticos

Asimismo, la mandataria electase reunió con el presidente de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, quien dijo haber ido a saludarla y a desearle lo mejor en su próxima gestión.

Sostuvo que el mandato de Keiko Fujimori debería significar un punto de quiebre en favor de la gobernabilidad del país, que ponga fin a la sucesión de presidentes que se observó en los últimos años.

“Por eso invoco a todas las fuerzas políticas que hoy están en el Congreso al diálogo y a que se piense en el país, más que en intereses personales. Hemos perdido diez años, desde el 2016 hasta ahora hemos tenido muchos presidentes, me encantaría que este sea un punto de quiebre”, afirmó.

Precisó además que la presidenta electa debería estar cerca de los alcaldes y los gobiernos regionales, porque son ellos quienes conocen las necesidades de la población.

"Escuchándola tiene todas las ganas, toda la fuerza. Tengo fe y tengo confianza que será un buen gobierno”, apuntó al tiempo de descartar una eventual participación de APP en el próximo gabinete ministerial.

Asimismo, la presidenta electa se reunió con el expresidente Manuel Merino de Lama.