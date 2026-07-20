Presidenta electa, Keiko Fujimori, recibe a madres del Vaso de Leche de Lima y Callao

Andina/Presidenta Electa, Keiko Fujimori, Recibe

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Como parte de su agenda, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió esta tarde con madres dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del Programa Vaso de Leche de Lima y Callao, quienes le expresaron su saludo y el deseo de trabajar de manera coordinada en acciones para combatir la desnutrición crónica y la anemia en los niños

Por su parte, Fujimori Higuchimostró su disposición de fortalecer el diálogo y la coordinación con las organizaciones de base. Asimismo, les manifestó su apoyo en temas que competen la mejora de su situación.

En la reunión participó la senadora electa Martha Moyano, quien destacó el rol que cumple dicho comité.

A su salida de la Oficina de la Presidenta Electa, Moyano dijo que representantes del Vaso de Leche solicitaron una reunión con la presidenta electa para dialogar sobre el apoyo a las organizaciones sociales de base y la posibilidad de un incremento de su presupuesto.

"Eso se va a evaluar, ella ha sido muy clara, les ha dicho que sí se va poder hacer, pero lo primodial es El Niño, se nos viene un fenómeno de El Niño y hay que empezar a evaluar incluso los tema presupuestales", declaró a la prensa.

Previamente, la mandataria electa sostuvo un encuentro con los alcaldes provinciales de la región Piura, a quienes expresó su preocupación por la llegada de este fenómeno natural, pero destacó la importancia de articular acciones de prevención con las autoridades.

Afirmó que la agenda prioritaria para el país está basada en la recuperación del orden y tomar las medidas de prevención necesarias para enfrentar el fenómeno El Niño.

Indicó que cuando entre en funciones como jefa de Estado, el próximo 28 de julio, trabajará con todos los alcaldes para reducir los efectos negativos de las intensas lluvias.

(FIN) NDP/FHG/JCR