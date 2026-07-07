Presidenta electa Keiko Fujimori recibe respaldo de rondas campesinas y nativas

Andina

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori, recibió el saludo y respaldo de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas y Nativas del Perú (Conarcanp), cuyos representantes llegaron al local de San Isidro para manifestarle su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno y entregarle un documento en el que señalan que el país inicia una nueva etapa de unidad y requiere decisiones firmes para recuperar la seguridad.

“Nuestra organización ratifica su disposición de trabajar coordinadamente con el Gobierno Nacional en acciones dirigidas a combatir la delincuencia, enfrentar la minería ilegal, fortalecer la seguridad ciudadana y por el desarrollo de las comunidades rurales, siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley N.° 27908-Ley de Rondas Campesinas”, detallan en la misiva.

Asimismo, expresan su confianza en que la gestión de Fujimori Higuchi mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones sociales, que permitirá fortalecer la democracia y devolver la tranquilidad a millones de familias.

"Desde nuestras bases ronderas, presentes en diversas regiones del país, renovamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo con este propósito", indican.

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El documento, que lleva la firma de Valentín Sánchez Mestanza, presidente de la citada confederación, destaca además que el esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad permitirá construir un Perú más seguro, con mayor institucionalidad y mejores oportunidades para todos.

Reunión con Wolfgang Grozo

La presidenta electa también se reunió esta mañana con el excandidato presidencial Wolfgang Grozo, quien destacó que las elecciones generales ya concluyeron, motivo por el cual las fuerzas políticas deben unirse por la gobernabilidad del país.

En tal sentido, saludó que Keiko Fujimori anunciara un gobierno de ancha base dando énfasis en la meritocracia, pero señaló que eso no significa dar un "cheque en blanco" sino que se debe estar vigilante.

En declaraciones a la prensa, agregó que la reunión con la mandataria electa fue cordial y fluyó como un intercambio de alcances.

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