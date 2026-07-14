Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo una reunión con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi, con el fin de fortalecer los lazos de hermandad con uno de los principales socios comerciales del país en el Medio Oriente.

Durante este encuentro, el embajador le entregó a la mandataria una carta del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que le manifiesta su felicitación por la victoria en las elecciones presidenciales y le desea progreso y prosperidad para el país.

Luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó, el pasado 3 de julio, los resultados de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori Higuchi recibe a autoridades, embajadores, representantes de organizaciones civiles, sociales o políticas en su local partidario.

En ese marco, hoy recibió al líder del Partido de Buen Gobierno y excandidato presidencial, Jorge Nieto Montesinos.

Vicepresidente electo

De otro lado, el vicepresidente electo, Miguel Torres, sostuvo una reunión con representantes del Colectivo por la Democracia de Cajamarca.

Con ellos intercambió perspectivas sobre los principales retos y oportunidades para el desarrollo de la región.

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