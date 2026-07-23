Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, con quien coordinó aspectos relacionados con la próxima visita del Papa León XIV al país.

La primera visita del Papa León XIV al Perú fue confirmada oficialmente en febrero de este año durante una conferencia de prensa encabezada por la Conferencia Episcopal Peruana

Posteriormente, el presidente de la república, José María Balcázar, viajó al Vaticano para sostener una audiencia con el sumo pontífice, tras lo cual anunció que León XIV visitaría el Perú entre ocho y diez díasdurante la primera quincena de noviembre del 2026.

(FIN) RMCH

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