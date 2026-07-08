Presidenta electa Keiko Fujimori recibió propuestas del excandidato Rafael López Aliaga

Andina/El Líder De Renovación Popular, Rafael

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga informó que han planteado que el 50 % del crédito suplementario que se discute en el Congreso sea destinado a los problemas más urgentes del país, como la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

También señaló que vienen trabajando en la conformación de un bloque a nivel del Congreso bicameral, a fin de viabilizar iniciativas legales orientadas a solucionar problemas prioritarios como brindar alimentación en los colegios y mejorar el sistema de salud.

(Noticia en desarrollo)

(FIN) HTC/FHG