Perú.- Presidenta electa Keiko Fujimori reitera su compromiso con la reconciliación del país

Perú.- Oficina de presidenta electa, Keiko Fujimori, mantiene diálogo permanente con ciudadanía - Andina/Melina Mejía

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Durante la reunión que efectuó hoy con los embajadores de la Unión Europea, la presidenta electa Keiko Fujimori, anunció su compromiso de lograr la reconciliación del país, después de muchos años de olvido y abandono de las autoridades.

"Las heridas que nos dejan las elecciones, a mí me compromete mucho en buscar una reconciliación porque soy consciente de que el Perú está fragmentado", manifestó.

Asimismo, agradeció el rol de los observadores internacionales de la Unión Europea, que participaron en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales, al tiempo de destacar el gran trabajo que realizaron.

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"Los retos han sido muy grandes en ambas vueltas (elecciones), pero lo supieron manejar muy bien. Dieron los informes y eso generó confianza en la población", precisó la primera mandataria electa.

En otro momento, Keiko Fujimori también pidió el apoyo a los embajadores europeos para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

Del mismo modo, agregó que su Gobierno se enfocará en destrabar las pequeñas inversiones."Vamos a apostar por las inversiones grandes, medianas y pequeñas. Nos enfocaremos en destrabar todas las pequeñas. Ahí está nuestra fortaleza", puntualizó.

(FIN) NDP/HTC/JCC