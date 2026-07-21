Presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con embajador de Chile

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

A pocos días para la transmisión de mando, la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el embajador chileno Milenko Skoknic, con el fin de coordinar los detalles para la próxima visita del presidente José Antonio Kast a nuestro país.

Durante este encuentro también

se abordó la posibilidad de un trabajo conjunto en materia de seguridad y la migración irregular. Además, de fortalecer la cooperación entre ambos países.

Fujimori Higuchi recibió también hoy la visita del alcalde del distrito de Magdalena, Francis Allinson.

Posteriormente, ingresaron al local partidario de Fuerza Popular, en San Isidro, los congresistas fujimoristas, Héctor Ventura, Patricia Juárez, Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, así como el vicepresidente electo, Miguel Torres.

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Tras ser electa como presidenta de la república, Keiko Fujimori se ha reunido con diferentes autoridades del país, políticos representantes de organizaciones sociales, entre otros.

El pasado 15 de julio, la lideresa de Fuerza Popular recibió su credencial como mandataria electa. Posteriormente, el 28 de julio, jurará a su cargo ante el pleno del Congreso de la República y asumirá las riendas del Poder Ejecutivo.

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