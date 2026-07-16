Presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con obispos de Conferencia Episcopal Peruana

Perú.- Presidenta electa Keiko Fujimori se reúne con obispos de la Conferencia Episcopal - Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, se reunió con los obispos representantes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

La mandataria electa estuvo acompañada por el segundo vicepresidente,Miguel Torres,y fue recibida por el titular de la CEP,

Carlos García.

A su salida, la jefa del Estado electa expresó su gran alegría por la anunciada llegada del papa León XIV al país e indicó que su administración de gobierno, que iniciará el 28 de julio próximo, se pone a total disposición para que la visita del sumo pontífice resulte exitosa.

A su turno, monseñorGarcíaexpresó la profunda emoción de los obispos por este primer paso y encuentro con la Iglesia.

"Nos sentimos profundamente emocionados por ese primer paso y encuentro con la Iglesia. Que este encuentro sea en esta casa, que es la casa de todos, y donde los obispos nos reunimos para reflexionar siempre por el Perú y buscar juntos el bien común",manifestó.

Señaló también que se ponen a disposición del servicio como Iglesia para buscar siempre el bien común de la patria.

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