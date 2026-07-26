Presidenta electa Keiko Fujimori saluda elección de mesas directivas de Senado y Diputados

Perú.- Presidenta electa, Keiko Fujimori, se reúne con embajador de Chile - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori saludó la elección de Miguel Ángel Torres como presidente del Senado de la República y de Óscar Reto como presidente de la Cámara de Diputados, efectuados este domingo en la sede del Parlamento.

Expresó su confianza en que, desde sus respectivas funciones, ambas autoridades legislativas, contribuirán al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del país.

“Les deseo el mayor de los éxitos en esta importante responsabilidad, con la certeza de que contribuirán, desde sus respectivas funciones, al fortalecimiento del Congreso y al diálogo democrático en beneficio del Perú”, manifestó en un mensaje difundido en su cuenta X.

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