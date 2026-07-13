Presidenta electa Keiko Fujimori sostiene encuentro con alcalde provincial de Tacna

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Con miras a fortalecer el diálogo con autoridades del interior del país, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió esta tarde con el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo.

Según se informó, en este encuentro se

abordó temas de interés para esta región del sur del Perú.

El burgomaestretambién le expresó los buenos deseos a Keiko Fujimoripara el inicio de un Gobierno que atienda y escuche a las regiones.

La mandataria electa también recibió esta tarde a dirigentas nacionales de comedores populares, así como la visita del presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, y del expresidente Manuel Merino de Lama.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });