Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa Keiko Fujimori recibió hoy el saludo del presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados, quien de esta manera se sumó a los gobernantes y personalidades del exterior que vienen felicitando por su elección a la próxima primera mandataria de nuestro país.

Este saludo fue informado por la Oficina de la Presidenta Electa, a través de su cuenta en la plataforma X.

"La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, acompañada por el vicepresidente ejecutivo, Gianpiero Leoncini, y el gerente regional para el Sur Andino, Santiago Rojas Arroyo, quienes la felicitaron por su elección y reiteraron su disposición de cooperación", informó el despacho de la próxima jefe de Estado.

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El saludo de los representantes de la CAF se realizó mediante una videollamada en la que el titular del organismo financiero regional le manifestó a Keiko Fujimori los buenos deseos del inicio de "un Gobierno con esperanza y aires de optimismo".

Asimismo, expresó su expectativa de que el nuevo Gobierno peruano fortalezca sus vínculos con la comunidad internacional y el liderazgo de nuestro país en la región.

A su turno, la primera mandataria electa destacó que el Perú tiene un gran potencial, por lo que impulsará la inauguración de obras.“A mí no me interesa poner las primeras piedras, quiero destrabar obras que están paralizadas y poder sacar adelante muchos proyectos de la mano de ustedes”, expresó.

(FIN) NDP/HTC